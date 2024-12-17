Эколог Пукалов: в Черное море попало не менее 3 тыс тонн мазута после крушения танкеров

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После крушения нефтяных танкеров в Черное море попало не менее трех тысяч тонн мазута, при этом угрозы для Анапы меньше, чем для Таманского полуострова. Однако прогнозировать курортный сезон пока рано, рассказал Москве 24 директор природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль", эколог Роман Пукалов.





Роман Пукалов директор природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль", эколог Какой марки был мазут – мы тоже не знаем. Это принципиально важно, чтобы понимать: если это тяжелый мазут, он утонет и никогда не всплывет, только легкие фракции отделятся и разобьются волнами, остальную часть переработают нефтеокисляющими бактериями; если же вязкость чуть ниже, он будет всплывать с повышением температуры и летом 2025 года стоит ждать на воде радужной пленки и вторичного загрязнения.

По его словам, сейчас на поверхности воды наблюдаются плотные фракции, которые прибивает к берегам Таманского полуострова в районе населенного пункта Веселовка.

В результате случившегося, считает эксперт, могут пострадать организмы, обитающие на дне, животные и растения, планктоны и водоплавающие птицы. Такие фракции формируют пленку, которая забивает их перья, объяснил эколог. Пукалов напомнил, что при аварии в Керченском проливе в 2007 году погибли дельфины. Однако нынешняя авария оказалась более серьезной и крупной, сказал он.





Роман Пукалов директор природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль", эколог Чем быстрее мы уберем отлив нефтепродуктов, чем больше мазута соберем в ведра и вынесем, тем меньше будет ущерб. В целом сейчас максимальный упор делается на то, чтобы ликвидировать последствия аварии в ближайшие 10 дней.

Как он отметил, последствия аварии будут наблюдаться и в следующем году, однако основным периодом станут ближайшие 10 дней, которые особо важны для животных и птиц.

Также Пукалов рассказал, что в регионе был создан Оперштаб и подключены около 250 человек. Кроме того, растет количество волонтеров, которые готовы оказать помощь по сбору нефтепродуктов и отмыванию птиц.

В воскресенье, 15 декабря, сообщалось о крушении судна "Волгонефть 212" в Керченском проливе. Позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239". В общей сложности на них перевозили почти 9 тысяч тонн мазута.

Спасателям удалось эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий. Позднее спасателям удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела. В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута. Ликвидация последствий началась утром 17 декабря.

