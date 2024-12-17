Володин: виновные в убийстве Кириллова должны понести заслуженное наказание

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все виновные в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова должны понести заслуженное наказание, передает РИА Новости.

По его словам, преступная сущность киевского режима очевидна. Он назвал Украину террористическим государством во главе с нелегитимным президентом – нацистом (Владимиром Зеленским. – Прим. ред.).

Володин отметил, что Кириллов был профессиональным военным, интеллектуалом и патриотом России. Более того, военнослужащий многое сделал для повышения эффективности войск радиационной, химической и биологической защиты, обеспечения безопасности и суверенитета РФ.

Спикер ГД напомнил, что в Думе генерал-лейтенанта хорошо знали по совместной работе во время парламентского расследования по украинским биолабораториям.

Кириллов погиб при взрыве на первом этаже жилого дома на Рязанском проспекте утром 17 декабря. В результате происшествия также умер его помощник.

По данным следствия, взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Как писали СМИ, его мощность оказалась близка к 300 граммам тротила.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что следователи расследуют дело по статьям о теракте, убийстве, а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Ход и результаты расследования дела взяла на контроль столичная прокуратура.