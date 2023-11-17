Фото: телеграм-канал "МЧС Астраханской области"

Спасатели разобрали завалы в частично обрушившемся доме в Астрахани, сообщает пресс-служба губернатора региона.

С помощью инженерной техники с места ЧП вывезли 350 кубометров конструктивных элементов дома. Последствия ЧС ликвидировали 202 человека с использованием 45 единиц техники.

Врио начальника ГУ МЧС по Астраханской области Виталий Буранов доложил губернатору области Игорю Бабушкину, что спасатели уже обследовали дом и готовы пускать жителей первого и второго подъездов для сбора личных вещей. Разрушенные третий и четвертый подъезды использовать нельзя.

Вечером 16 ноября в жилом доме на Вокзальной площади обрушились перекрытия третьего и четвертого подъездов с пятого по первый этаж. Жители дома успели эвакуироваться.

По поручению губернатора региона Игоря Бабушкина на месте был создан оперативный штаб. По словам главы региона, для пострадавших жителей организовали три пункта временного размещения на базе трех школ, где жителей обеспечивают горячим питанием и водой. Губернатор уточнил, что один человек погиб в результате ЧП.

Региональная прокуратура начала проверку по факту обрушения подъездов дома.

Кроме того, глава СК РФ поручил незамедлительно возбудить уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств Александр Бастрыкин отправил в Астрахань следователей-криминалистов и судмедэкспертов.

Позднее в связи с инцидентом в Астрахани ввели региональный режим ЧС. Бабушкин подчеркнул, что администрация принимает все необходимые меры, чтобы оперативно предоставить маневренный фонд для проживания всем нуждающимся жильцам обрушившегося дома.

Утром 17 ноября региональный главк МЧС сообщил, под завалами части обрушившегося жилого дома в Астрахани нет людей. Согласно списку учета жильцов, все проживающие в обрушившихся подъездах установлены, пропавших нет.

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