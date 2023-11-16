Прокуратура проводит проверку по факту обрушения части жилого дома в Астрахани

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Региональная прокуратура организовала проверку по факту обрушения двух подъездов пятиэтажного жилого дома в центре Астрахани. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

"Ведомство даст оценку обеспечения безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций. На место происшествия выехал прокурор области Сергей Фрост", – уточнили в прокуратуре.

Также на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в телеграм-канале СУ СК РФ по Астраханской области.

"После разбора завала следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия", – уточнили в ведомстве.

В свою очередь, вице-губернатор Астраханской области Олег Князев отметил ТАСС, что версия со взрывом газа при обрушении части дома на Вокзальной площади, 1А, построенного в 1962 году, исключена.

"Сейчас как раз разбираемся, и МЧС, когда уже проведет полный разбор той части, которая обрушилась, будем точно говорить о том, что произошло", – сказал он и подчеркнул, что сейчас рассматривается версия об обрушении "конструктива" здания.

На место происшествия также выехал глава Минздрава Астраханской области Александр Буркин. В настоящее время там работают спасатели, разбирающие завалы. Информация о пострадавших уточняется, уточняется в телеграм-канале ведомства.

Ранее стало известно, что до обрушения в оперативные службы поступила информация о появлении трещины снаружи дома. Об этом в МЧС сообщил очевидец, а сами жители перед происшествием услышали "скрежет конструкций", уточнили в экстренных службах.

В жилом доме обрушились перекрытия третьего и четвертого подъездов с пятого по первый этаж, жители дома успели эвакуироваться.

По поручению губернатора региона Игоря Бабушкина на месте был создан оперативный штаб. По словам главы региона, для пострадавших жителей организовали 3 пункта временного размещения на базе трех школ, где жителей обеспечивают горячим питанием и водой.

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