Два подъезда жилого дома обрушились в центре Астрахани

Фото: телеграм-канал "112"

В пятиэтажном доме на Вокзальной площади в центре Астрахани обрушилось два подъезда. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

"По моему поручению создан оперативный штаб", – сказал он.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, а для жителей создана горячая линия. По словам главы региона, для пострадавших жителей организовали 3 пункта временного размещения на базе трех школ.

"Жители обеспечиваются горячим питанием и водой", – уточнил Бабушкин.

Также аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС проступили к разбору завалов. Как сообщил источник в экстренных службах в беседе с ТАСС, сейчас продолжается эвакуация жителей.

По данным МЧС, в доме обрушились перекрытия третьего и четвертого подъездов с пятого по первый этаж. Уточняется, что из здания были эвакуированы 213 человек, из них 37 детей.

Также в ГУ МЧС РФ по региону заявили, что до обрушения поступила информация о появлении трещины на стене снаружи дома, расположенного на Вокзальной площади, 1А. По данным ведомства, все жильцы дома успели эвакуироваться.

"Перед обрушением они услышали скрежет конструкций", – добавили в МЧС.

Ранее в августе в Астрахани два человека погибли из-за взрыва газа в жилом доме. Хлопок бытового газа произошел на улице Адмирала Нахимова. Из дома спасли двух человек, 70 эвакуировали. На месте погибли двое, еще четверым понадобилась медицинская помощь.