Губернатор рассказал подробности осмотра обрушившейся части дома в Астрахани

Фото: телеграм-канал SHOT

Одна из квартир рухнувшего дома в Астрахани, жильцов которой пытались найти, оказалась пустой. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

"Работы по разбору завалов продолжаются. С утра экспертиза приступает к обследованию здания", – добавил он.

Кроме того, по его словам, новой информации по количеству пострадавших из-за ЧП пока нет.

Глава области также поблагодарил спасателей, которые прибыли на место происшествия по сигналу о появившейся трещине в доме и своевременно начали проводить эвакуацию жильцов. Он отметил, что благодаря этому сотрудники МЧС смогли спасти десятки людей.

Ранее стало известно, что в жилом доме обрушились перекрытия третьего и четвертого подъездов с пятого по первый этаж. Отмечается, что жители дома успели эвакуироваться.

По поручению губернатора региона Игоря Бабушкина на месте был создан оперативный штаб. По словам главы региона, для пострадавших жителей организовали 3 пункта временного размещения на базе трех школ, где жителей обеспечивают горячим питанием и водой. Губернатор уточнил, что один человек погиб в результате ЧП.

Региональная прокуратура начала проверку по факту обрушения подъездов дома.

Кроме того, глава СК РФ поручил незамедлительно возбудить уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств Александр Бастрыкин отправил в Астрахань следователей-криминалистов и судмедэкспертов.

Следователи начали осматривать квартиры в доме, где произошел взрыв, в Балашихе