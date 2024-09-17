Пострадавшие в школе Челябинска дети доставлены спецбортом на лечение в столицу

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спецборт МЧС РФ доставил в Москву на лечение троих детей, пострадавших в результате нападения челябинского школьника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время полета детей сопровождали врачи. Теперь пострадавших ждет реабилитация в федеральном медучреждении. Состояние школьников перед транспортировкой в Москву оценивалось как стабильное.

16 сентября 13-летний ученик челябинской школы № 68 напал на своих одноклассников, вооружившись молотком и ножом. В результате пострадали четыре человека – две девочки и мальчик в возрасте 13 лет, а также учительница биологии, которая смогла помешать напавшему.

Персонал образовательного учреждения вызвал наряд Росгвардии, который смог задержать ученика. После происшествия следователи завели дело по статьям "Организация убийства" и "Халатность".

Уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова предположила, что причиной ЧП, произошедшего в челябинской школе, мог стать новый суицидальный квест.

