В авиакомпании опровергли госпитализацию второго пилота A321

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Второй пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета Георгий Мурзин обращался в больницу за медпомощью, но госпитализирован не был. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".

"Он обращался в больницу за медицинской помощью. У него ушиб грудины. Но он не был госпитализирован", – сказала представитель авиакомпании, уточнив, что пилот лечится амбулаторно и состояние его – в норме.

Ранее говорилось, что второй пилот получил ушибы в области груди и был доставлен в больницу. В авиакомпании отметили, что его жизни ничего не угрожает и "с ним все будет хорошо".

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили самолет A321 "Уральских авиалиний", летевший в Симферополь, на брюхо в поле неподалеку от аэропорта Жуковский.

По словам Юсупова, сначала он хотел развернуть самолет в пункт вылета, однако после отказа двигателя решил сажать воздушное судно на поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Инцидент произошел утром 15 августа. В авиакомпании сказали, что причиной стало попадание птиц в двигатели. В Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту работала.

Предположение о том, что причиной жесткой посадки стали окрестные свалки, ошибочно, заявили в областном Минэкологии. Там отметили, что ближайший мусорный полигон закрыли в 2012 году.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования.

A321 пока остается на кукурузном поле. Его уберут не раньше следующей недели.