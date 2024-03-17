Избирательный участок в Запорожской области попал под атаку ВСУ

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Вооруженные силы Украины атаковали избирательный участок в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Они нанесли двойной удар при помощи дронов-камикадзе "Заноза", сообщил в своем телеграм-канале глава общественного движения "Мы – вместе с Россией" и сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

В результате обстрела здание загорелось, уточнил он. По словам Рогова, прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС пока не могут начать тушение огня из-за налета дронов.

Глава общественного движения добавил, что при атаке обошлось без пострадавших.

"Мы – запорожцы свой выбор сделали и подтвердим еще столько, сколько потребуется", – написал он.

Днем ранее украинские войска сбросили с беспилотника снаряд на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области. По данным избирательной комиссии, в результате инцидента никто не пострадал.

До этого украинская армия обстреляла помещения в городе Каховке и селе Брилевка Алешкинского района, в которых находились избирательные участки. В Каховке жертв удалось избежать, в Брилевке есть пострадавшие.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

