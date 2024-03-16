ВСУ сбросили снаряд на избирательный участок в селе в Запорожской области

Фото: depositphotos/Afotoeu

Украинские войска сбросили с беспилотника снаряд на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на участковую избирательную комиссию.

По данным избирательной комиссии, в результате инцидента никто не пострадал.

15 марта украинская армия обстреляла помещения в городе Каховке и селе Брилевка Алешкинского района, в которых находились избирательные участки. В Каховке жертв удалось избежать, в Брилевке есть пострадавшие.

Ранее эстонские пограничники попытались помешать гражданам попасть в Россию для голосования. При этом более 200 россиян, проживающих в Эстонии, проголосовали 15 марта на выборах президента России на избирательном пункте, расположенном недалеко от границы.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



В Ингушетии столичный альпинист проголосовал на выборах президента РФ онлайн