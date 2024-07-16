Обвинение запросило 22 года для фигуранта дела о захвате ростовского СИЗО

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Гособвинитель попросил назначить участнику захвата заложников в ростовском СИЗО Малику Гандалоеву 22 года по делу об участии в запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), а также о создании взрывных устройств. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Также прокурор попросил назначить фигуранту дела штраф в размере 600 тысяч рублей. При этом, по словам гособвинителя, Гандалоев должен отбывать первые три года из 22 лет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.

О захвате заложников заключенными появилась информация утром 16 июня. К СИЗО была приставлена полиция, которая оцепила несколько кварталов вокруг здания.

Спустя время в районе СИЗО прозвучали выстрелы. Заложников удалось освободить, из них никто не пострадал. Во время штурма правоохранители ликвидировали злоумышленников. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложника".

Один из фигурантов дела о захвате заложников в СИЗО Даниил Камнев ранее признал вину в подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края в 2021 году. А в июле суд в Ростове-на-Дону арестовал другого фигуранта дела – Малика Гандалоева. Он будет находиться под стражей до 15 августа этого года.

