При пожаре в Нотр-Даме удалось избежать худшего – Макрон

При пожаре в соборе Парижской Богоматери удалось избежать худшего, заявил Эмманюэль Макрон.
Президент Франции подчеркнул, что предстоящие часы тушения в Нотр-Даме будут крайне сложными, однако основную часть здания удалось спасти, передает РИА Новости.
Пожар в соборе французский лидер назвал ужасной драмой и поблагодарил пожарных за работу.
"Мы все вместе восстановим этот собор", – заявил он журналистам по итогам визита к месту происшествия.
Ранее в МВД Франции сообщили, что пожар будут тушить всю ночь, но его интенсивность снизилась. Пожарным удалось остановить продвижение огня и спасти обе колокольни собора Парижской Богоматери.
15 апреля вечером пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за реставрационных работ. В тушении пожара участвуют сотни пожарных. Пострадал один из спасателей.
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