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00:47

При пожаре в Нотр-Даме удалось избежать худшего – Макрон

происшествия пожар

00:47

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Фото: Фото: twitter.com/emmanuelmacron

При пожаре в соборе Парижской Богоматери удалось избежать худшего, заявил Эмманюэль Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что предстоящие часы тушения в Нотр-Даме будут крайне сложными, однако основную часть здания удалось спасти, передает РИА Новости.

Пожар в соборе французский лидер назвал ужасной драмой и поблагодарил пожарных за работу.

"Мы все вместе восстановим этот собор", – заявил он журналистам по итогам визита к месту происшествия.

Ранее в МВД Франции сообщили, что пожар будут тушить всю ночь, но его интенсивность снизилась. Пожарным удалось остановить продвижение огня и спасти обе колокольни собора Парижской Богоматери.

15 апреля вечером пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за реставрационных работ. В тушении пожара участвуют сотни пожарных. Пострадал один из спасателей.

Прокуратура Парижа начала расследование. Мэр Парижа Анн Идальго призвала соблюдать установленный периметр безопасности.

Французские СМИ, исходя из степени разрушений, заявляют, что собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект.

Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.

Очевидец – о пожаре в соборе Парижской Богоматери

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