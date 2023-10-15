Сирийский аэропорт Алеппо выведен из строя после атаки Израиля – МО Сирии

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Международный аэропорт сирийского города Алеппо был полностью выведен из строя после ракетных ударов ВВС Израиля по нему. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны Сирии.

В военном ведомстве также подчеркнули, что израильские воздушные удары привели к различным материальным потерям.

Ранее сообщалось, что в районе аэропорта сирийского города Алеппо были слышны несколько сильных взрывов. Уточнялось, что аэропорт подвергся удару двумя ракетами.

12 октября аэропорты Дамаска и Алеппо также были выведены из строя из-за повреждения взлетно-посадочных полос в результате воздушной атаки Израиля.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

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