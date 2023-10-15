СМИ сообщили о сильных взрывах в районе сирийского аэропорта в Алеппо

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В районе аэропорта сирийского города Алеппо были слышны несколько сильных взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

Местные издания пишут, что аэропорт подвергся удару двумя ракетами. При этом пока не уточняется, кто именно произвел атаку.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ осудили удары ВВС Израиля по международным аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. По словам дипломатов, данные действия Израиля являются грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались шестнадцать россиян. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.

Израиль заявил о готовности к расширению операции в секторе Газа