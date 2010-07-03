Эксперты выясняют появление чаек в Жуковском

Фото: ТАСС/Галина Елисеева

Эксперты выясняют, откуда взялись чайки вдоль взлетной полосы в Жуковском, с которой взлетал аварийно севший лайнер A321. Комиссия, которая расследует инцидент, проверит информацию о свалке возле аэропорта.

Корреспондент телеканала Москва 24 Сергей Бондаренко отправился на место происшествия, чтобы выяснить подробности. По его словам, по соседству с аэропортом располагается предприятие, которое занимается вывозом мусора, а над зданием кружит огромное количество чаек.

В предприятии уточнили, что занимаются только строительным и промышленным мусором. Пищевые отходы они не принимают. Промышленный мусор там оценивают в 890 рублей за куб, а строительный – в 1192,56 рубля.

Откуда взялись чайки на взлетной полосе в Жуковском

"Специалисты отмечают, что чайки обитают там, где есть бытовые отходы, не только строительные. Иногда здесь дует ветер и доносится запах, который присущ именно свалкам с бытовыми отходами", – рассказал Бондаренко, добавив, что вокруг аэропорта есть ряд мест, где складируются отходы.

Вместе с тем рядом с аэропортом есть орнитологические службы, которые занимаются тем, чтобы ограничить нахождение птиц рядом с самолетами.

В Минэкологии Московской области заявили, что предположение о том, что причиной жесткой посадки самолета стали окрестные свалки – ошибочно. Там отметили, что ближайший мусорный полигон закрыт в 2012 году и расположен в 14 километрах.

Тем не менее Минприроды РФ настаивает на проверке объектов ТКО в районе аэропорта в Жуковском. "В настоящее время контрольно-надзорные функции в данной части переданы на уровень субъекта РФ – Московской области", – уточнили в ведомстве.

В свою очередь, в Росприроднадзоре подтвердили, что в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены Мусороперегрузочная станция ООО "Экосерсвис" и несанкционированная свалка отходов.

ЧП произошло утром 15 августа. Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся в Симферополь из аэропорта Жуковский, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. На борту лайнера находились 226 человек.

В "Уральских авиалиниях" заявили, что причиной жесткой посадки стало попадание птиц в двигатели самолета. Как заверили в Летно-исследовательском институте имени Громова, система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский – в рабочем состоянии.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Причины и обстоятельства инцидента будет расследовать комиссия МАК. Расшифровка бортовых самописцев лайнера займет три дня.