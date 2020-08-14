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Фото: AP Photo/Sergei Grits
Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовные дела после беспорядков в Брестской области 10 августа и ночью 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Управлением и территориальными подразделениями Следственного комитета по Брестской области возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков, хулиганства, применения и угрозы применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел", – говорится в сообщении.
В СК заявили, что во время протестных акций демонстранты совершили не только нападение на сотрудников органов внутренних дел, но и повредили имущество на центральных улицах ряда городов.
Ранее в правоохранительных органах региона также отмечали, что в один из дней в ходе протестов демонстранты попытались совершить нападение на милиционеров. Сообщалось, что протестующие были вооружены арматурой. Для разгона демонстрантов сотрудники милиции совершили предупредительные выстрелы вверх.
Помимо этого, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью во время протестов в Брестской области. Также демонстранты совершали умышленные наезды на автомобиле на сотрудников правоохранительных органов.
Протесты начались в Белоруссии вечером 9 августа на фоне президентских выборов. Разгонять демонстрантов стали представители силовых структур. Они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.
Следственный комитет Белоруссии призвал граждан не поддаваться на провокации организаторов протестов. В ведомстве попросили людей быть благоразумными и напомнили о наступлении уголовной ответственности за подобные противоправные действия.
В первые сутки после начала протестов были задержаны около трех тысяч человек. Согласно данным от 14 августа, за минувшие 24 часа в Белоруссии задержали еще 700 человек. Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний. Он отметил, что в этом направлении сейчас ведется интенсивная работа.
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