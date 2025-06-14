Артисты Большого симфонического оркестра прибыли из Исфахана в Тегеран

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Артисты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского прибыли из Исфахана в Тегеран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкультуры РФ.

"Артисты Большого симфонического оркестра в безопасности, в настоящее время доставлены из Исфахана в Тегеран и размещены в отеле", – рассказали в министерстве.

Там также уточнили, что российские дипломаты принимают все необходимые меры по эвакуации. Ситуация находится на контроле министра культуры РФ Ольги Любимовой.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". Целью атаки стали военные и ядерные объекты Ирана. В результате удара погибли высокопоставленные иранские офицеры.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил эти действия как преступные и разрешил ответные удары. Вскоре после этого Иран запустил операцию "Правдивое обещание-3", в рамках которой были атакованы десятки израильских военных объектов и авиабаз.

В связи с произошедшим российские власти начали эвакуацию своих граждан из Ирана. К настоящему моменту ирано-азербайджанскую границу пересекли 14 россиян из первой группы и 56 – из второй. Всего в состав последней входят 88 человек, включая режиссера Федора Бондарчука и актера Никиту Кологривого.