Стало известно о состоянии выжившего при падении из окна мальчика

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Ребенок, выживший после падения с высоты на северо-востоке столицы, остается в больнице в стабильно тяжелом состоянии, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой уточнили, что состояние ребенка не изменилось.

Утром 11 ноября возле жилого дома, расположенного в Бабушкинском районе Москвы, обнаружили тела женщины и малолетнего ребенка. Недалеко лежал еще один ребенок, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения женщины и двух детей из окна многоэтажного дома. По информации старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, в квартире погибшей женщины по имени Людмила обнаружили предсмертную записку. В ней содержится просьба погибшей никого не винить в ее смерти. На основе этого обстоятельства сделан вывод о том, что ее смерть "не носит криминальный характер".

В департаменте здравоохранения уточнили, что вызов по факту падения с высоты двоих детей и матери поступил от очевидца в 8:40. На место происшествия сразу же выехали четыре бригады скорой помощи.

Уже в 8:45 машины были на месте. Медики там же оказали помощь ребенку, после чего в крайне тяжелом состоянии эвакуировали его в одну из детских больниц. Также бригады скорой помощи на месте констатировали биологическую смерть матери и второго ребенка.

В Депздраве добавили, что в 8:22 в единый городской диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил звонок от самой матери. Ей требовалась консультация о состоянии здоровья ребенка. После разговора старший врач-педиатр принял решение направить к женщине бригаду скорой помощи. Медики прибыли по адресу в 8:36, однако дверь в квартиру им не открыли, телефон места вызова не отвечал.

Людмила ранее проходила практику в школе города Владимира как учитель русского языка и литературы. Ее бывшая ученица рассказала, что погибшая была прекрасным, добрым, отзывчивым человеком. По ее словам, ученики ее очень любили, даже со сложными учениками она находила контакт.

Приятельница погибшей Александра Печорина поделилась, что познакомились они с Людмилой еще в университете. По словам женщины, погибшая была начитана, умна и очень жизнерадостная. Также Печорина рассказала, что Людмила очень радовалась рождению дочери.

Знакомый погибшей музыкант Ринат Хабиров рассказал, что депрессивной она не казалась. Он отметил, что Людмила всегда возилась с ребенком.

