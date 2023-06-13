Число погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 9

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Спасатели нашли тело еще одного погибшего в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

"В ходе спасательных работ обнаружено тело женщины 1950 года рождения, она стала девятой жертвой происшествия", – уточнили в оперативных службах.

По информации экстренных служб, 86 человек пострадали в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС и масштабного затопления. Из них 84 госпитализированы, остальные отпущены на амбулаторное лечение.

Кроме того, на данный момент вода ушла из 1 761 жилого дома и 17 социально значимых объектов региона.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что с затопленных территорий эвакуировали 7,1 тысячи человек. Среди них – 410 детей и 95 маломобильных граждан. По словам врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, в пунктах временного размещения расселено 1,7 тысячи человек.

Пик наводнения после разрушения Каховской ГЭС пройден