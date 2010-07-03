Врачи рассказали об улучшении состояния одной из пострадавших в Шереметьеве

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Одну из пострадавших в авиакатастрофе в столичном аэропорту Шереметьево вскоре переведут из реанимации в обычную палату, сообщает РИА Новости.

По словам руководителя Ожогового центра НМИЦ хирургии имени Вишневского Андрея Алексеева, состояние тяжелой пациентки постепенно улучшается. Помимо нее, в центре находятся еще трое пострадавших. Их состояние медики считают удовлетворительным.

Отмечается, что еще пятеро пострадавших сейчас находятся в институте Склифосовского, один – в медучреждении Федерального медико-биологического агентства.

Вечером 5 мая самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку и загорелся. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.

Следователи рассматривают различные версии трагедии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия. В настоящее время опознаны тела всех жертв.

