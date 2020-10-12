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Происшествия

21:03

Число погибших при стрельбе в Нижегородской области выросло до 4

происшествия

Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Число погибших в результате стрельбы на автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области увеличилось до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

"По уточненным данным, число погибших увеличилось до четырех человек", – рассказал собеседник информагентства.

Представитель экстренных служб также отметил, что в результате стрельбы пострадали пять человек, трое из них госпитализированы. Ранее сообщалось, что двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в понедельник, 12 октября. По версии следствия, 18-летний житель Нижегородской области открыл стрельбу по людям, которые ждали автобус на остановке. После мужчина якобы направился в лес, при себе у него были ружье и рюкзак.

Позже стало известно, что возможной причиной нападения мог стать конфликт молодого человека с бабушкой. Он ранил женщину из огнестрельного оружия. От полученных травм, по данным СМИ, она скончалась.

Стрелка разыскивает полиция. На место происшествия направлены группы ОМОН и СОБР. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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