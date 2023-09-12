Тренер Горбачевой впервые назвала причину побега юной фигуристки

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Тренер пропавшей, но после найденной живой фигуристки Алины Горбачевой Софья Федченко заявила, что вина в ситуации с побегом спортсменки лежит полностью на ней. Об этом она рассказала в интервью Sport 24.

"В ее импульсивном поступке я считаю себя виноватой на сто процентов. У нас был конфликт. Бытовой, абсолютно не имеющий отношения к спорту", – рассказала она.

Как утверждает Федченко, она сообщила Горбачевой, что не готова нести ответственность за ее жизнь и здоровье, если девочка не соблюдает определенные правила. Поэтому тренер предложила ей либо переехать к кому-то из родственников, либо снять отдельно квартиру, предупредив об этом мать. Также наставник заявила спортсменке, что на тренировках это никак не скажется и она может продолжать кататься у нее в группе.

Далее, по словам Федченко, они должны были отправиться на тренировку и после продолжить разговор на эту тему, однако девочка внезапно пропала. Тогда тренер забеспокоилась, что Горбачева долго разминается перед тренировкой и вышла в общий коридор посмотреть, где фигуристка. Однако она не нашла спортсменку и решила подождать.

"Позвонила – телефон недоступен. Сначала подумала, что она где-то в ледовом, там плохо сеть ловит. Прошло еще 15 минут. И тут я испугалась", – отметила Федченко.

Затем тренер позвонила матери Горбачевой и заявила, что девочка пропала. Сразу же Федченко сообщила об исчезновении и в поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

29 августа мать Горбачевой сообщила о пропаже дочери. Последний раз ее видели за день до этого, когда она выходила с катка на "Чкалов Арене", двигаясь в сторону Владимирской церкви.

Выяснилось, что 16-летняя фигуристка жила со своим тренером. Бабушка девушки рассказала о ссоре внучки с наставником. С ней возникали конфликты, так как она категорически была против встреч Горбачевой с семьей. По словам бабушки, во время поисков на набережной Москвы-реки были найдены вещи, которые могли принадлежать спортсменке.

На этом фоне Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. В свою очередь, поисковый отряд "ЛизаАлерт" начал сбор волонтеров для поиска Горбачевой.

Пропавшую фигуристку нашли в кинотеатре торгового центра, после чего доставили в Следственный комитет.



Фигуристка Алина Горбачева извинилась после своего исчезновения