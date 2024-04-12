Уровень воды в Урале у Оренбурга увеличился до 1 115 см

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Уровень воды в реке Урал под Оренбургом увеличился до отметки в 1 115 сантиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале районной администрации.

Одновременно с этим в Орске наблюдается постепенное снижение уровня Урала. Так, в 00:00 12 апреля по местному времени (22:00 11 апреля по Москве) уровень воды в городе составлял уже 819 сантиметров.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, на следующий день появились сведения о втором разрушении. При этом уже 8 апреля новая конструкция не выдержала и тоже прорвалась.

В связи со стихией на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба. В МЧС России охарактеризовали ситуацию с наводнением как критическую.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на совещании по устранению последствий паводков сообщил Владимиру Путину, что ситуация в регионе достигла пика, однако самая сложная обстановка зафиксирована в Оренбурге.

Паслер также заявил, что предварительный ущерб от паводка в Оренбургской области превышает 40 миллиардов рублей.