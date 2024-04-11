МЧС доставило 35 тонн гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

МЧС России доставило около 35 тонн гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области, пострадавших от паводка. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что сбор помощи был инициирован правительством Тульской области. В гуманитарный груз вошли продукты питания и бутилированная вода, средства личной гигиены, медикаменты, пледы и резиновые сапоги.

Самолет Ил-76 МЧС РФ с помощью на борту приземлился в аэропорту Оренбурга, после чего груз передали региональному правительству.

5 апреля в Орске Оренбургской области случился первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве, а третий произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

По последним данным, уровень воды в Урале около Оренбурга достиг отметки в 1 022 сантиметра. С подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 7 457 человек, в том числе 1 982 ребенка.

На фоне паводков в Оренбуржье объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал вывезти из домов детей, пожилых людей, инвалидов и животных, а также собрать документы и ценные вещи.