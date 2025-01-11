Власти: тихое море позволит собрать максимум мазута возле кормы "Волгонефти 239"

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Спокойное море и хорошая погода дают возможность собрать максимум мазута возле танкера "Волгонефть 239" в субботу, 11 января, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

В настоящий момент тяжелая техника работает без остановки, чтобы собрать и вывезти как можно больше мазута. Так, утром в субботу было решено увеличить количество направленных на эту работу самосвалов до 30. Таким образом удалось ускорить сбор нефтепродуктов с береговой линии, указали представители оперштаба.

При этом за ночь площадка для работы техники была расширена. Ее проложили на 10 метров в сторону кормы "Волгонефти 239". В настоящий момент одновременно здесь собирают мазут два тяжелых гусеничных экскаватора.

Кроме того, ведется оперативная замена боновых заграждений вдоль береговой линии. Те, что уже были испачканы мазутом и начали терять эффективность, собирают с помощью экскаватора и вывозят вместе с нефтепродуктами на сертифицированное предприятие для утилизации. На их месте растягивают новые боны, сдерживая таким образом распространение мазута по акватории.

Часть российского черноморского побережья оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала подало сигнал бедствия судно "Волгонефть 212", а позже появилось сообщение об аналогичном инциденте с танкером "Волгонефть 239".

Накануне рядом с местом крушения танкеров обнаружили новый разлив нефтепродуктов площадью 2 800 "квадратов". Также единичные выбросы мазута зафиксировали от Анапы до станицы Благовещенская, поселков Волна и Веселовка.

Из-за разлива нефтепродуктов режим ЧС федерального уровня введен на Кубани, а режим ЧС регионального характера действует в Севастополе и Крыму.

Владимир Путин потребовал от властей приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров в Черном море.