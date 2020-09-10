Фото: скриншот видео телеграм-канала "РУ_ЧП"

Пожар на территории порта Бейрута усилился, сообщает РИА Новости.

Местная полиция призвала журналистов, освещающих происшествие, отойти на безопасное расстояние. Кроме того, отвели свои машины несколько пожарных расчетов, работающих на месте.

Ранее сообщалось, что возгорание возникло на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов. Пожар не могут потушить уже несколько часов.

Из-за возгорания половину города заволокло дымом. По данным ливанской организации Красного Креста, пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

4 августа в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Постройки были разрушены или повреждены на значительном расстоянии от места происшествия.

В результате ЧП погибли более 170 человек, около 6 тысяч были ранены. Предварительно ущерб от взрыва оценивался в 15 миллиардов долларов.