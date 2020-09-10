На территории порта Бейрута вспыхнул новый пожар

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Новый пожар произошел на территории порта в Бейруте, сообщает ТАСС.

Огонь вспыхнул на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов. На место происшествия прибыло несколько пожарных бригад.

4 августа в порту Ливана произошел взрыв. По официальным данным, причиной ЧП стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры – конфискованный в 2014 году материал хранился на одном из судов.

В результате взрыва погибли более 170 человек. На значительном удалении от места детонации были разрушены или повреждены постройки, уничтожены автомобили и объекты инфраструктуры.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что ущерб от взрыва в порту Бейрута составляет примерно 15 миллиардов долларов. Отмечалось, что данная сумма является примерной.