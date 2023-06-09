В Москве проверили почти 1,7 тысячи объектов на наличие напитка "Мистер Сидр"

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Роспотребнадзор проверил около 1,7 тысячи объектов в Москве на наличие потенциально опасного напитка "Мистер Сидр". О результатах проверки сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по столице.

По информации ведомства, ни в одной торговой точке данная продукция не была обнаружена. Речь идет о слабоалкогольном напитке, в результате употребления которого фиксируются случаи тяжелого и смертельного отравления в российских регионах.

"Всего по состоянию на 9 июня 2023 года совместно с органами исполнительной власти проверено 1 669 торговых объектов, реализующих слабоалкогольные напитки в розлив, осуществляющих деятельность на территории Москвы", – сообщается в материале.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что в столице не было выявлено случаев отравления сидром. Однако ведомство продолжит внимательно следить за ситуацией.

Граждан призывают отказаться от употребления напитков под названием "Мистер Сидр" и сообщать в случае обнаружения продукции в тех или иных магазинах по телефону 8 (495) 687-40-41.

Случаи массового отравления алкогольным напитком марки "Мистер Сидр" были выявлены в Нижегородской, Курганской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

В связи с произошедшим СК РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвинения по делу о массовом отравлении сидром в РФ были предъявлены самарскому предпринимателю. Он является владельцем бизнеса по производству алкогольной продукции марки "Мистер Сидр".

МВД РФ в ходе расследования установило хищение спиртосодержащей жидкости с полицейского склада. Партия хранилась на складе с 2012 года после того, как была изъята в ходе проверочных мероприятий.

Специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота более 70 тысяч литров алкогольного напитка "Мистер Сидр" по всей территории РФ после массового отравления граждан.



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