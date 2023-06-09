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Самарский суд арестовал на два месяца одного из обвиняемых в хищении спирта со склада МВД
Фото: телеграм-канал "Полиция Курганской области"
Октябрьский районный суд Самары арестовал одного из обвиняемых в хищении метилового спирта в Самарской области на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.
"Избрать в отношении Дмитрия Егорова заключение под стражу на два месяца, до 8 августа 2023 года включительно", – сказал судья.
Ранее СК РФ попросил арестовать граждан, причастных к хищению метилового спирта в Самарской области.
Среди них – Дмитрий и Алексей Егоровы, которые похитили 6 тонн метанола со клада МВД РФ в Самарской области, поставщик Артем Айрапетян, он поставлял сидр арестованному предпринимателю Анару Гусейнову, и сотрудник полиции, который помогал Егоровым.
Случаи массового отравления сидром марки "Мистер Сидр" были выявлены в Нижегородской, Курганской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одном производстве.
Обвинение по делу о массовом отравлении сидром в России были предъявлены Гусейнову 6 июня.
После выявления случая хищения спирта глава МВД РФ Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова и начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" Александра Ремнева.
Роспотребнадзор проверил более 400 торговых точек, где могли продавать суррогатный сидр
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