Перелив паводковых вод начался через дорогу на подъезде к селу в Курганской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Перелив паводковых вод начался через дорогу на подъезде к селу Звериноголовскому в Курганской области. Об этом сообщается на странице администрации Звериноголовского округа в соцсети "ВКонтакте".

"В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Звериноголовского округа через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское со стороны села Прорывное начался перелив паводковых вод", – говорится в сообщении.

В связи с произошедшим движение в сторону населенных пунктов Бугровое, Прорывное, Озерное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное перекрыли. Мера распространяется на транспорт и пешеходов.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Паводок затронул и Курганскую область. В связи с произошедшим там ввели режим ЧС регионального характера. Из-за паводка в регионе эвакуировали более 570 человек.

За прошедшую ночь уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 9 сантиметров. Утром 9 апреля уровень воды в реке составлял 334 сантиметра.

Из-за паводка школы Кургана с 9 апреля перевели на дистанционное формат обучения. Мера будет действовать до особого распоряжения.

