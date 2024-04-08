Первым погибшим в Курганской области из-за паводка стал упавший с моста пьяный мужчина

Фото: телеграм-канал "МЧС Курганской области"

Первым утонувшим на территории Курганской области в период весеннего паводка стал пьяный мужчина, который упал с моста. Об этом заявил глава Варгашинского округа Валерий Яковлев, пишет РИА Новости.

Происшествие случилось 8 апреля на реке Суерь. Житель деревни Секисово, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил перейти реку через пешеходный мост. Глава округа заявил, что движение по мосту было закрыто из-за паводка, однако это не остановило мужчину.

"Угрозы населенным пунктам в связи с половодьем в нашем округе нет. Но на водоемах, как и в любое другое время года, нужно быть осторожными, соблюдать меры безопасности", – указал он.

Как сообщили в пресс-службе правительства Курганской области, режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Целинного округа региона из-за угрозы подтопления части села Усть-Уйского и деревни Красный Октябрь.

Сейчас продолжается эвакуация жителей. До этого аналогичный режим ЧС ввели на территории Звериноголовского округа. Кроме того, деревни Луговая и село Казак-Кочердык могут также оказаться под угрозой частичного затопления, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее местное управление МЧС сообщило, что в регионе из-за паводка уже эвакуировали 571 человека. 89 из них разместились в пунктах временного размещения.

В зону возможного подтопления, кроме Целинного и Звериноголовского округов, попали также Притобольный, Кетовский и Белозерский округа, а также город Курган. Владимир Путин до этого указывал, что подтопление Курганской области неизбежно. Это произойдет из-за аномального увеличения уровня воды.