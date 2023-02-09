10:25Происшествия
Очевидцы показали работу спасателей на месте взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске
Взрыв газа произошел в доме Заельцовского района Новосибирска рано утром в четверг, 9 февраля. В результате обрушился подъезд и начался пожар.
Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек. К тушению пожара и разбору завалов привлекли 197 человек и 61 единицу техники. Спустя время возгорание ликвидировали.
В результате взрыва газа погибли три человека. Двоих пострадавших поместили в реанимацию, еще семь человек госпитализировали. Работу спасателей по разбору завалов осложняют мороз и необходимость расчищать двор от снега.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
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