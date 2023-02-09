Очевидцы показали работу спасателей на месте взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске

Видео: Москва 24

Спасатели работают на месте обрушения подъезда в жилой пятиэтажке в Новосибирске из-за взрыва газа. Видео с места происшествия поделились очевидцы.

Взрыв газа произошел в доме Заельцовского района Новосибирска рано утром в четверг, 9 февраля. В результате обрушился подъезд и начался пожар.

Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек. К тушению пожара и разбору завалов привлекли 197 человек и 61 единицу техники. Спустя время возгорание ликвидировали.



Видео: Москва 24

В экстренных службах предварительной причиной происшествия назвали утечку газа. В качестве версий случившегося рассматривают и неисправность газового оборудования. Известно, что эпицентр взрыва располагался на третьем этаже.

В результате взрыва газа погибли три человека. Двоих пострадавших поместили в реанимацию, еще семь человек госпитализировали. Работу спасателей по разбору завалов осложняют мороз и необходимость расчищать двор от снега.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").



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