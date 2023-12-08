Двое детей, эвакуированные в Москву из Брянска, удовлетворительно перенесли перелет

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Двое детей, пострадавших при стрельбе в гимназии в Брянске, удовлетворительно перенесли перелет в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России.

В ведомстве добавили, что пострадавших в тяжелом состоянии эвакуировали на лечение в федеральный центр. В полете их сопровождали сводная медбригада специалистов Российской детской клинической больницы Минздрава и Центра санавиации и экстренной медпомощи Федерального центра медицины катастроф Минздрава.

Утром 7 декабря в брянской гимназии восьмиклассница устроила стрельбу. В результате трагедии погибла девочка и сама стрелявшая, а также пострадали пять человек.

Позже стало известно, что ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе. По информации регионального главка МВД РФ, отец девочки хранил ружье в доме в соответствии с законом.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.