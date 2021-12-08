Однофамилец стрелявшего в МФЦ Москвы рассказал о жизни после ошибки в СМИ

18:23
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Однофамилец и ровесник открывшего стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке Москвы Сергей Глазов рассказал о жизни после ошибочного распространения его фото в СМИ.
Он сообщил телеканалу "360", что теперь за рулем личного автомобиля ездит в маске, чтобы лишний раз не показывать лицо.
Когда стало известно о стрельбе в центре госуслуг, некоторые телеграм-каналы и российские СМИ начали публиковать фотографию стрелка. Однако вскоре выяснилось, что на фото – другой человек. По словам мужчины, в момент трагедии он находился в Раменском, где собирал мебель для заказчиков.
Глазов рассказал, что сначала ему позвонили с работы и узнали, где тот находится, уточнив, был ли он только что в центре госуслуг "Рязанский".
"Потом позвонил сын: "Пап, ты там что?". "Работаю", – отвечаю. Он говорит: "Тебя, наверное, взломали, закрывай свой аккаунт", – рассказал мужчина.
После следующего звонка Глазов решил посмотреть в интернете, что происходит.
"Из меня, оказывается, сделали ворошиловского стрелка. Это не очень хорошее ощущение", – поделился мужчина.
Житель Москвы рассказал, что публикация фото повлияла и на его семью: к жене вызывали скорую из-за давления. Супруга понимала, что он не причастен к инциденту, но все равно волновалась.
"Друзья звонили, спрашивали: "Ты что там творишь?". "Я тут работаю", – говорю. С одной стороны, вроде бы до смешного доходит, а с другой – очень неприятно", – сказал Глазов.
В социальных сетях на мужчину обрушились проклятия и угрозы, часть которых досталась и родственникам, которые указаны в профиле. При этом Глазов не уверен, что шумиха быстро утихнет. Он рассказал, что многие могли запомнить его лицо из первых новостей, а после не обратить внимание на опровержения.
"Тем более такие яркие фотографии взяли и те, где мы с женой. Почему ей лицо не закрывали? Одному сыну 26, а второй в армии. Если он вот так увидит мои фотографии, для него, думаю, это будет шок. Ему же не позвонить, все сообщения только по интернету", – отметил мужчина.
Глазов признался, что пока не знает, что будет делать дальше после ошибки СМИ. Для начала, рассказал мужчина, он проконсультируется с юристами.
Происшествие случилось в центре госуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы 7 декабря. Стрельбу внутри помещения открыл 45-летний житель Москвы.
В результате погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка. Пострадавших в больнице посетил Сергей Собянин.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство" и "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.
Стрелявшему назначили психолого-психиатрическую экспертизу. По некоторым данным, во время происшествия мужчина находился в невменяемом состоянии.
СК показал видео допроса мужчины, убившего двух человек в МФЦ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: