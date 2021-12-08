Однофамилец стрелявшего в МФЦ Москвы рассказал о жизни после ошибки в СМИ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Однофамилец и ровесник открывшего стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке Москвы Сергей Глазов рассказал о жизни после ошибочного распространения его фото в СМИ.

Он сообщил телеканалу "360", что теперь за рулем личного автомобиля ездит в маске, чтобы лишний раз не показывать лицо.

Когда стало известно о стрельбе в центре госуслуг, некоторые телеграм-каналы и российские СМИ начали публиковать фотографию стрелка. Однако вскоре выяснилось, что на фото – другой человек. По словам мужчины, в момент трагедии он находился в Раменском, где собирал мебель для заказчиков.

Глазов рассказал, что сначала ему позвонили с работы и узнали, где тот находится, уточнив, был ли он только что в центре госуслуг "Рязанский".

"Потом позвонил сын: "Пап, ты там что?". "Работаю", – отвечаю. Он говорит: "Тебя, наверное, взломали, закрывай свой аккаунт", – рассказал мужчина.

После следующего звонка Глазов решил посмотреть в интернете, что происходит.

"Из меня, оказывается, сделали ворошиловского стрелка. Это не очень хорошее ощущение", – поделился мужчина.

Житель Москвы рассказал, что публикация фото повлияла и на его семью: к жене вызывали скорую из-за давления. Супруга понимала, что он не причастен к инциденту, но все равно волновалась.

"Друзья звонили, спрашивали: "Ты что там творишь?". "Я тут работаю", – говорю. С одной стороны, вроде бы до смешного доходит, а с другой – очень неприятно", – сказал Глазов.

В социальных сетях на мужчину обрушились проклятия и угрозы, часть которых досталась и родственникам, которые указаны в профиле. При этом Глазов не уверен, что шумиха быстро утихнет. Он рассказал, что многие могли запомнить его лицо из первых новостей, а после не обратить внимание на опровержения.

"Тем более такие яркие фотографии взяли и те, где мы с женой. Почему ей лицо не закрывали? Одному сыну 26, а второй в армии. Если он вот так увидит мои фотографии, для него, думаю, это будет шок. Ему же не позвонить, все сообщения только по интернету", – отметил мужчина.

Глазов признался, что пока не знает, что будет делать дальше после ошибки СМИ. Для начала, рассказал мужчина, он проконсультируется с юристами.

Происшествие случилось в центре госуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы 7 декабря. Стрельбу внутри помещения открыл 45-летний житель Москвы.

В результате погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка. Пострадавших в больнице посетил Сергей Собянин.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство" и "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.

Стрелявшему назначили психолого-психиатрическую экспертизу. По некоторым данным, во время происшествия мужчина находился в невменяемом состоянии.

