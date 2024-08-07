Газовики обнаружили 11 нарушений при прошедшей до ЧП проверке в Нижнем Тагиле

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Газовики обнаружили 11 нарушений при проверке, прошедшей до взрыва в доме в Нижнем Тагиле, сообщает ТАСС со ссылкой на Ленинский районный суд.

Какие именно нарушения они зафиксировали, не уточняется.

7 августа суд отправил под домашний арест до 1 октября всех троих фигурантов уголовного дела о взрыве в доме в Нижнем Тагиле.

Меру пресечения получили слесарь компании "ГАЗЭКС" Александра Ерыкина, слесарь Александр Алимов и мастер службы внутридомового газового оборудования Максим Гривский.

Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице произошло 1 августа. По данным следствия, ЧП случилось из-за скопления газовоздушной смеси. Предположительно, к этому могло привести ненадлежащее техническое обслуживание специального оборудования.

В результате обрушения погибли 10 человек, еще 26 пострадали. Позже мастера и двух слесарей компании "ГАЗЭКС" задержали по уголовному делу о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.