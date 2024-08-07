Суд отправил под домашний арест газовика по делу о взрыве в доме в Нижнем Тагиле

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Ленинский районный суд Нижнего Тагила заключил под домашний арест мастера компании "ГАЗЭКС" Максима Гривского, задержанного в рамках расследования уголовного дела об обрушении части дома, сообщает ТАСС.

Мера пресечения назначена на 1 месяц и 27 суток, до 1 октября.

Мастера и двух слесарей компании "ГАЗЭКС" задержали по уголовному делу о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице произошло 1 августа. Причиной мог стать взрыв газа. По данным следствия, происшествие случилось из-за скопления газовоздушной смеси. К этому, в свою очередь, привело ненадлежащее техническое обслуживание специального оборудования.

В результате случившегося погибли 10 человек, еще 26 пострадали.

