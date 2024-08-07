Суд отправил под домашний арест слесаря по делу о взрыве в доме в Нижнем Тагиле

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Ленинский районный суд Нижнего Тагила избрал меру пресечения сотруднику компании "ГАЗЭКС" слесарю Александру Алимову. Он является вторым фигурантом уголовного дела о взрыве и последующем обрушении части дома в Нижнем Тагиле, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Слесарь А. С. Алимов. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – отметили в суде.

Ранее суд отправил под домашний арест мастера службы внутридомового газового оборудования компании Максима Гривского. Ему назначена мера пресечения на 1 месяц и 27 суток, до 1 октября.

Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице произошло 1 августа. По данным следствия, ЧП случилось из-за скопления газовоздушной смеси. Предположительно, к этому могло привести ненадлежащее техническое обслуживание специального оборудования.

В результате обрушения погибли 10 человек, еще 26 пострадали. Позже мастера и двух слесарей компании "ГАЗЭКС" задержали по уголовному делу о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.