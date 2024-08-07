Суд отправил под домашний арест всех троих фигурантов дела о взрыве в Нижнем Тагиле

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил под домашний арест всех троих фигурантов уголовного дела о взрыве в доме, сообщает ТАСС.

Последней меру пресечения получила слесарь компании "ГАЗЭКС" Александра Ерыкина. Она будет находиться под домашним арестом до 1 октября.

Женщина 1983 года рождения входила в состав бригады, которая 24 июня проводила комплекс работ по техобслуживанию газопровода и газоиспользуемого оборудования в доме. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть 10 человек.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 октября слесарю компании Александру Алимову и мастеру службы внутридомового газового оборудования Максиму Гривскому.

Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице произошло 1 августа. По данным следствия, ЧП случилось из-за скопления газовоздушной смеси. Предположительно, к этому могло привести ненадлежащее техническое обслуживание специального оборудования.

В результате обрушения погибли 10 человек, еще 26 пострадали. Позже мастера и двух слесарей компании "ГАЗЭКС" задержали по уголовному делу о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.