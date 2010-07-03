Психолог оценил высказывания снимавших на видео ЧП в Шереметьеве

В Шереметьеве продолжают выяснять причастность своих сотрудников к видео с людьми, которые смеялись над горящим самолетом. Ведется розыск этих людей, говорится на странице аэропорта в социальной сети "ВКонтакте".
По словам экспертов, подобная реакция людей является психологической защитой, которая порождена привычкой наблюдать жизнь через экран.
"Люди переводят травмирующую ситуацию в юмористическую. То, что происходит у них на глазах, тяжело воспринимать, и они пытаются через шутку поставить себя вне этой ситуации. Здесь просыпается страх, люди пытаются его купировать, сведя к шутке", – цитирует ИА "НСН" социального психолога Алексея Рощина.
Специалист отмечает, что в обществе выработан высокий порог эмпатии. Люди разучились сопереживать чужой беде.
"Для того чтобы проявить эмпатию, надо потратить много того, что ты, возможно, не хочешь тратить. Например, полезть в огонь, чтобы кого-то спасти. У нас люди настроены на экономию в данном смысле", – указывает эксперт.
После ЧП в Шереметьеве в Сети появилась видеозапись, на которой несколько человек, в том числе в форме, обсуждают аварийную посадку самолета "Аэрофлота". Один из них говорит: "Нормально он сел, с огоньком". В аэропорту отметили, что поведение этих людей порочит профессиональную честь и человеческое достоинство.
Семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве выплатят по 9 млн рублей
Вечером 5 мая самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, который выполнял рейс Москва – Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. Во время пожара погиб 41 человек, включая бортпроводника.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Среди версий случившегося рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.
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