Шереметьево потребовал наказать снимавших на видео катастрофу SSJ 100

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Руководство аэропорта Шереметьево требует наказать участников оскорбительного видео о катастрофе SSJ 100. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта "ВКонтакте".

"Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны", – говорится в сообщении.

Сотрудники столичного аэропорта заявили, что ими была проведена оперативная проверка, в ходе которой было выявлено, что сотрудники аэропорта к данному инциденту никакого отношения не имеют.

"Сотрудники Группы компаний "МАШ" и авиакомпании "Аэрофлот" в данном инциденте никаким образом не фигурировали", – заявили сотрудники аэропорта.

Вечером в воскресенье, 5 мая, самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. Лайнер совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным, погиб 41 человек.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Следователи озвучили главные версии случившегося: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Также стало известно, что родственники погибших в авиакатастрофе Superjet 100 москвичей получат от правительства Москвы по 1 миллиону рублей, пострадавшие – по 500 тысяч, а те, кому помощь оказали амбулаторно – по 250 тысяч. Власти столицы также выясняют жизненные обстоятельства семей погибших и пострадавших, чтобы оказать им дополнительную социальную помощь.

Вечером 6 мая сгоревший SSJ 100 эвакуировали с ВПП в Шереметьеве и переместили в ангар для дальнейших исследований. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме.