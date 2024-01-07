07 января, 14:18Происшествия
Более 100 жителей Белгорода переехали в пункты временного размещения в Старом Осколе
Фото: oskolregion.gosuslugi.ru
Более 100 жителей Белгорода переехали в пункты временного размещения в Старом Осколе. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил глава администрации Старооскольского городского округа региона Андрей Чесноков.
"Номера теплые и безопасные, условия комфортабельные", – указал он.
Семьи получили продовольственные наборы. Для них организовали трехразовое питание и медицинскую помощь.
30 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Он также объявил о запуске горячей линии для приема заявок о пострадавших и зафиксированных повреждениях после обстрела.
СК РФ, в свою очередь, возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.
Президент РФ назвал произошедшее террористическим актом. Как отметил Путин, обстрел Белгорода был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Он подчеркнул, что Россия ответит Украине.
Днем 2 января украинские силы совершили обстрел Белгородской области. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над территорией региона. В результате атаки один мирный житель погиб и еще 11 пострадали.
Утром, 3 января, российские ПВО уничтожили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Под украинский обстрел также попало село Солоти Валуйского городского округа. Предварительно, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.
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