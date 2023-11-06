Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 10 тыс

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Число погибших в секторе Газа от израильских ударов превысило 10 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на Минздрав анклава.

"Число погибших от воздушных налетов на сектор Газа достигло 10 022, среди них 4 104 – дети", – говорится в сообщении.

До этого Израиль нанес авиаудар по единственной психиатрической больнице в секторе Газа, а также по офтальмологической больнице.

Кроме того, премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасаун заявил, что любые попытки вытеснить палестинцев из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан являются "красной линией" для королевства. По его словам, правительство страны будет считать выселение палестинцев с их территорий равносильным объявлению войны.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке провалилось. Как подчеркнул Боррель, у международного сообщества есть последний шанс для урегулирования кризиса.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". 31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

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