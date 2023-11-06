Израиль нанес авиаудар по единственной психиатрической больнице в Газе

Фото: AP Photo/Fatima Shbair

Израиль нанес авиаудар по единственной психиатрической больнице в секторе Газа. Об этом сообщает МИД Палестины в соцсети X (ранее Twitter).

"Израильские оккупационные самолеты нанесли удар по единственной психиатрической больнице в секторе Газа, а также по офтальмологической больнице", – отметило ведомство.

До этого премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасаун заявил, что любые попытки вытеснить палестинцев из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан являются "красной линией" для королевства. По его словам, правительство страны будет считать выселение палестинцев с их территорий равносильным объявлению войны.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке провалилось. Как подчеркнул Боррель, у международного сообщества есть последний шанс для урегулирования кризиса.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". 31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

ХАМАС заявил об освобождении двух женщин по гуманитарным соображениям