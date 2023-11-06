Боррель назвал коллективным провалом конфликт на Ближнем Востоке

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке провалилось. Об этом сообщает РИА Новости.

"Разворачивающаяся на Ближнем Востоке трагедия – это результат коллективного политического и морального провала, за который расплачиваются израильтяне и палестинцы. Эта цена будет продолжать увеличиваться", – подчеркнул он.

По словам дипломата, провал спровоцировала нехватка воли в разрешении проблемы. Как отметил Боррель, у международного сообщества есть последний шанс для урегулирования кризиса.

"Это последняя возможность, если мы не добьемся успеха в урегулировании на основе сосуществования двух государств, то мы на поколения вперед окажемся в спирали насилия и взаимной ненависти", – добавил он.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

Число погибших жителей Палестины от ударов Израиля по сектору Газа превысило 9,7 тысячи.

Новости мира: Израиль вновь нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа