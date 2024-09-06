Счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для армии РФ арестованы

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Десять банковских счетов бизнесмена Игоря Котельникова, фигурировавшего в деле о сухпайках для армии РФ, были арестованы. Об этом сказано в материалах дела, передает РИА Новости.

Котельникова арестовали по обвинению в хищениях в Минобороны РФ в начале июня, однако примерно через месяц он скончался в СИЗО из-за проблем с сердцем. Деньги на счетах предпринимателя все еще заморожены, чтобы доверенные лица умершего не смогли их скрыть.

В деле о сухпайках фигурирует бывший замминистра обороны России генерал Дмитрий Булгаков. Он был задержан 26 июля, после чего его арестовали по делу о коррупции. По данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.

Его также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.

Кроме того, следователи организовали проверку руководства комбината в рамках уголовного дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. В результате фигурантами уголовного дела Булгакова стали трое руководителей АО "Грязинский пищевой комбинат" Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Они были заключены под стражу в апреле. Мосгорсуд признал законным продление их ареста.

