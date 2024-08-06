РИА Новости: к делу о поставке сухпайков в армию приобщили шесть банковских ячеек

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К делу о поставке сухпайков в армию РФ, в котором фигурирует бывший замминистра обороны России генерал Дмитрий Булгаков и руководители нескольких компаний, приобщили содержимое шести банковских ячеек. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что в рамках уголовного дела по факту присвоения чужого имущества в особо крупном размере было арестовано имущество, находившееся в банковских ячейках одного из фигурантов.

"Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять", – поделился он.

Булгаков был задержан 26 июля, после чего его арестовали по делу о коррупции. По данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.

Его также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.

Кроме того, следователи организовали проверку руководства комбината в рамках уголовного дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. В результате фигурантами уголовного дела Булгакова стали трое руководителей АО "Грязинский пищевой комбинат" Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Они были заключены под стражу в апреле. Мосгорсуд признал законным продление их ареста.

