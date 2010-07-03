Командир сгоревшего самолета к моменту ЧП налетал 6,8 тысячи часов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

К моменту аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100, который сгорел 5 мая, командир лайнера налетал 6,8 тысячи часов. Об этом пресс-секретарь "Аэрофлота" Максим Фетисов рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

Прежде сотрудник авиакомпании также летал на самолетах Boeing-737. Общий налет самого пострадавшего лайнера составил 1,4 тысячи часов.

По уточненным данным, из 78 находившихся на борту человек, выжили 37. Самолет выполнял рейс из Москвы в Мурманск.

Сейчас следователи допрашивают пострадавших, а также очевидцев катастрофы. Ведутся проверки, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Семьям погибших пассажиров выплатят по два миллиона рублей. Владимир Путин поручил провести тщательное расследование, а Сергей Собянин и Дмитрий Медведев выразили соболезнования родственникам жертв.

Из-а аварии десятки рейсов были задержаны или отменены. Еще несколько самолетов ушли на запасные аэродромы.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

