Арестованный за нападение на Чибиса пока останется в больнице под охраной

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Обвиняемый в нападении на губернатора Мурманской области Александр Быданов, которого суд арестовал на два месяца, останется в больнице под охраной, сообщает РИА Новости со ссылкой на главврача Апатитско-Кировской ЦРБ Юрия Ширяева.

По его словам, нападавший находится в стабильном состоянии.

"Пока не готов сказать, сколько он пробует в больнице. Он будет содержаться в одноместной палате под охраной", – подчеркнул Ширяев.

Он рассказал, что выездное заседание суда в больнице проводилось в его практике впервые, при этом трудностей с подготовкой не было.

Ранее суд города Кировска на выездном заседании в больнице арестовал на два месяца, до 5 июня, обвиняемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Фигуранта дела привезли в импровизированный зал судебного заседания в палате номер 8 в Апатитско-Кировской больнице на кровати. Заседание суда проходило в больнице, поскольку напавший на Чибиса был ранен при задержании. Мужчина не может передвигаться самостоятельно.

Нападение на губернатора Мурманской области произошло вечером 4 апреля. Когда Чибис выходил из ДК в Апатитах после встречи с местными жителями, один из присутствующих нанес ему ножевое ранение. Главу региона сразу же госпитализировали, а спустя время он пришел в себя.

По информации СМИ, нападавшим является мужчина, который до этого уже привлекался по статье за причинение вреда здоровью. На допросе он рассказал, что ранил губернатора из-за личной неприязни, хотя не был знаком с ним лично. На злоумышленника завели уголовное дело.

Позже Чибиса доставили в Мурманскую областную клиническую больницу. Он проходит лечение в отделении интенсивной терапии и реанимации.

