Пашаев предрек взлет актерской карьеры Ефремова

18:48
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью телеканалу Москва 24 рассказал, что его подзащитного ожидает взлет актерской карьеры.
"У него намного лучше будет, больше будет предложений", – ответил Пашаев на вопрос о возможном конце актерской карьеры Ефремова.
Ранее адвокат спрогнозировал срок лишения свободы, который будет озвучен в приговоре актеру по делу о смертельном ДТП. Он предположил, что Ефремова ждет от 6 до 8 лет колонии общего режима.
До этого Пашаев сообщил о готовности Ефремова к суровому приговору. Он отметил, что актер спокойно готовится к нему, поскольку еще с первого дня говорил о большом сроке.
3 сентября состоялось последнее заседание Пресненского районного суда Москвы по делу о смертельном ДТП с участием актера. На нем прокурор запросила 11 лет лишения свободы для Ефремова с последующим их отбыванием в колонии строго режима.
Также она попросила взыскать с актера 500 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова и запретить Ефремову водить автомобиль в течение трех лет. Оглашение приговора актеру состоится 8 сентября.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.
Ефремов назвал смертельным приговором запрошенный для него срок
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