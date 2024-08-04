Брат подорвавшего машину в Москве Серебрякова отказался с ним общаться

Фото: телеграм-канал "Следком"

Брат обвиняемого в подрыве машины в Москве Евгения Серебрякова Алексей заявил, что не хочет с ним общаться и навещать его. Об этом он рассказал РИА Новости.

Как он утверждает, брат должен был понимать, что рушит жизнь не только жертве подрыва, но и своим родителям, а также другим его близким. По словам мужчины, Серебряков своим действием опозорил всю их семью.

"Судя по тому, что он сказал на камеру – там плюс еще три статьи УК. Причем самые тяжкие: госизмена, терроризм и шпионаж – на усмотрение следователя. Не знаю, как переживут все это мама с папой и бабушкой", – уточнил Алексей.

Он также указал на то, что его брат совершил не просто преступление, а действие, которое является грехом во всех религиях. Мужчина также предположил, что Серебряков ни в чем не раскаивается, а помогать ему в этом он не собирается.

24 июля машина взорвалась на парковке на севере Москвы. В результате травмы получили мужчина и женщина. Подозреваемый в подрыве успел скрыться в Турции, где его задержали.

Следователи завели дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов". Замоскворецкий суд Москвы арестовал его. Серебряков уже частично признал свою вину.

